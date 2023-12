O remate-bomba de Joelinton no Newcastle-Milan foi eleito melhor golo da semana pela UEFA, à frente do calcanhar de Arthur Cabral que valeu o apuramento do Benfica para a Liga Europa.

Entre os quatro candidatos, o escolhido foi o golo do jogador do Newcastle que inaugurou o marcador na última jornada da fase de grupos, antes de o Milan dar a volta ao resultado e deixar os ingleses fora da Europa. O ex-gilista Samuel Lino (Atlético Madrid) e Oscar Bobb, do Manchester United, eram os outros candidatos a golo da semana.