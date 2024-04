O Bayer Leverkusen recebeu e venceu o Union de Berlim por 1-0 e tirou máximo proveito da surpreendente derrota do Bayern Munique no campo do Heiddenheim (2-3) para aumentar a vantagem na liderança da Bundesliga para 16 pontos. A equipa liderada por Xabi Alonso fica, agora, a uma vitória do título, que pode ser festejado, dentro de uma semana, em casa, frente ao Werder Bremen.

Uma jornada perfeita para o sensacional Bayer que este sábado foi bafejado pela sorte dos campeões no lance que proporcionou o golo solitário sobre o Union. Uma sequência incrível que permitiu que a equipa da casa, sem fazer muito por isso, chegasse à vantagem por linhas tortas, já perto do intervalo.

Uma lance caricato que começa com uma entrada dura de Gosens sobre Nathan Tella que resultou num segundo cartão amarelo e consequente vermelho para o jogador do Union de Berlim. Na sequência do mesmo lance, o Bayer Leverkusen atirou ao poste e marcou na recarga mas, numa primeira instância, o árbitro anulou o golo por fora de jogo, antes de detetar um corte com o braço de Christopher Trimmel , que acabou por desviar a bola para o poste.

O golo anulado transformou-se, assim, num penálti que Florian Wirtz acabou por transfromar na vantagem do Bayer Leverkusen. Um golo que foi suficiente para a equipa de Xabi Alonso somar três pontos e, desta forma, tirar proveito do inesperado desaire do Bayern Munique.

Bayer Munique punido com reviravolta

Uma derrota incrível porque a equipa bávara chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Harry Kane (38m) e Gnabry (45m). Uma vantagem que parecia confortável, mas que se desfez logo no início da segunda parte, com a equipa da casa a chegar ao empate com dois golos de rajada, marcados por Sessa (50m) e Kleindienst (51m).

Um choque que foi depois reforçado, aos 79 minutos, com o terceiro golo do Heindenheim, com Kleindienst a bisar ni jogo e a deixar a equipa de Thomas Tuchel sem pontos, Raphael Guerreiro começou o jogo no banco e só foi chamado à contenda aos 86 minutos para render Thomas Tuchel.

Com esta derrota, o Bayern Munique fica a 16 pontos do Bayer Leverkusen que, com apenas seis jornadas por disputar, pode festejar o título já no próximo domingo quando receber o Werder Bremen no jogo da 29.ª jornada da liga alemã (caso o Bayern perca em casa frente do Colónia).

Nos outros jogos deste sábado, destaque para as goleadas do Mainz sobre o Darmstadt (4-0) e do Leipzig na visita ao Leipzig (4-1).

Uma referência ainda para a vitória do Colónia sobre o Bochum por 2-1, com o glo da vitória, marcado por Wald4schmidt a ser marcado já em tempo de compensação.

Confira a classificação da Bundesliga