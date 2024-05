O Everton, sancionado com a retirada de dois pontos na classificação por incumprimento das regras financeiras da Premier League, desistiu do recurso do castigo, anunciou esta sexta-feira o clube de Liverpool.

«O Everton retirou o recurso contra a decisão de um comité independente da Premier League de impor uma dedução de dois pontos, por violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade para o período contabilístico até junho de 2023», refere o clube em comunicado.

De acordo com o emblema de Premier League, atual 15.º classificado, com 37 pontos, a audiência, marcada para o final do mês, não acontecerá e o clube encerrará a temporada 2023/2024 do campeonato inglês com a dedução de dois pontos.

Com duas jornadas por disputar, o Everton encontra-se oito pontos à frente do Nottingham Forest, 17.º e primeiro clube acima da linha virtual de despromoção, pelo que a permanência não está em causa para a equipa que joga no Goodison Park.

O Everton revelou uma perda de 89,1 milhões de libras (103,8 milhões de euros) apenas na última temporada, o dobro do ano anterior.

De acordo com as regras atuais da Premier League, os clubes podem perder um máximo de 105 milhões de libras (122,4 milhões de euros) durante um período de três temporadas, ou 35 milhões por temporada, antes de serem sujeitos a sanções.

O clube já tinha sido sancionado para o período até 2021/2022, com a retirada de 10 pontos, que posteriormente, após recurso, foi reduzida para seis.

O Everton não foi a única equipa a ser punida com perda de pontos esta temporada na liga inglesa, uma vez que também o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu quatro pontos.