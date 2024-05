Ruben Amorim voltou a ser apontado como alvo em Inglaterra, desta vez do Manchester United, mas garante que, depois dos primeiros rumores, relativos a Liverpool e West Ham, o «assunto está encerrado». O treinador não uma garantia total de que fica no Sporting, mas garante que, neste momento, o seu foco está em preparar a próxima temporada dos leões.

«São rumores. A qualidade da equipa e dos jogadores também ajuda nisso, mas certamente que não apanharei mais nenhum avião para Inglaterra, esse assunto está encerrado. Sou treinador do Sporting, apenas isso, não me foco nos rumores», comentou.

Apesar de tudo, Amorim também não confirma que vai continuar a ser treinador dos leões na próxima época. «Não controlamos o que acontece no futuro, mas estou focado no trabalho no Sporting. Os erros que cometi no passado, certamente que não irei cometer no futuro. Nem vocês [jornalistas] sabem se vão continuar nos vossos postos de trabalho. O meu foco é manter-me no Sporting e estamos a planear a próxima época com o máximo pormenor», acrescentou.

O treinador quis deixar a sua posição clara e insistiu. «Em relação à minha situação, sou treinador do Sporting, tenho contrato, não há novidade nenhuma, portanto, vou seguir em frente com o resto», destacou ainda.