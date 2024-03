O Vizela marcou o primeiro golo da partida, com Pepe a protagonizar um momento para esquecer e a marcar um autogolo que coloca o penúltimo classificado da liga na frente do marcador.

Aos 17 minutos, Essende, avançado do Vizela, foi mais forte que Otávio e conseguiu fugir ao defesa do FC Porto pelo corredor direito. No momento oportuno em que cruzou rasteiro para a área, a bola não encontrou um colega de equipa, mas sim o internacional português de 41 anos que se atrapalhou e 'rematou' sem qualquer hipótese para Diogo Costa.

O FC Porto recebe este sábado o Vizela, em jogo referente à 26.ª jornada da I Liga.

Veja o autogolo de Pepe: