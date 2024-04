Realiza-se este domingo, a partir das 13 horas, a corrida do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, com o piloto português Miguel Oliveira, da Trackhouse.

Miguel Oliveira vai partir da 14.ª posição, depois de, no sábado, ter terminado a Q1 no quarto lugar.

Na primeira linha da grelha estão Marc Márquez, que garantiu a “pole”, seguido de Marco Bezzecchi e de Jorge Martín.

No sábado, Miguel Oliveira cortou a meta no nono lugar, na corrida sprint, mas foi afinal oitavo classificado, na sequência de penalizações a vários pilotos.

Desta forma, Miguel Oliveira somou dois pontos na sprint e parte para a corrida deste domingo no 13.º lugar no Mundial de pilotos, com 15 pontos. Na frente da classificação geral está Jorge Martín, com 92 pontos.

O Grande Prémio de Espanha, no Circuito de Jerez - Ángel Nieto, é a quarta prova da temporada.

SIGA, AO MINUTO, O GP DE ESPANHA.