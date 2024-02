Presidente do Barcelona – um dos clubes fundadores do projeto –, Joan Laporta revelou esta sexta-feira que há várias equipas interessadas em integrar a Superliga Europeia, como Benfica, FC Porto e Sporting, mas também alguns emblemas estrangeiros.

Ora, dois dos clubes citados são a Roma e o Feyenoord, os quais já emitiram comunicados a negar a versão de Laporta.

«Tal como reiterado publicamente poucas horas após a decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre o caso da Superliga, a Roma confirma que não apoia de forma alguma qualquer tipo de projeto chamado Superliga. O clube lembra que nunca mudou a sua posição sobre o assunto, nem manteve discussões para seguir por um caminho diferente dos clubes da ECA (Associação Europeia de Clubes), em estreita colaboração com a UEFA e a FIFA», defendeu a Roma.

«O Feyenoord está muito surpreendido com as notícias na imprensa internacional de que o clube concordou em participar na Superliga. Isso é um absurdo total», garantiu, por sua vez, o Feyenoord.

Feyenoord is zeer verbaasd over berichtgeving in internationale media, dat de club zou hebben toegezegd deel te willen nemen aan de zogenoemde Super League. Dit is totale onzin.