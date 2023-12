Um dia depois de o Tribunal Europeu de Justiça ter decidido que a criação da Superliga Europa não pode ser impedida pela UEFA, o Liverpool posicionou-se sobre o assunto.

«A decisão do Tribunal Europeu de Justiça não muda a posição anterior do Liverpool sobre a Superliga Europeia. O nosso envolvimento foi descontinuado. Vamos continuar a trabalhar com os clubes através da ECA (Associação Europeia de Clubes) e participar nas competições da UEFA», referiu o clube inglês.

Recorde-se que o Liverpool foi um dos 12 clubes fundadores da Superliga Europeia em 2021, mas abandonou rapidamente o projeto, tal como os restantes clubes ingleses envolvidos, depois de jogadores e adeptos terem-se manifestado contra.