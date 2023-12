O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou esta quinta-feira que houve um abuso de poder por parte da UEFA e da FIFA no caso contra a Superliga europeia.

Na decisão, o organismo defendeu que «as regras da FIFA e da UEFA sobre a aprovação prévia de competições interclubes de futebol, como a Superliga, são contrárias à legislação da UE».

Por isso, o Tribunal considera que a proibição imposta pelos dois organismos a clubes e jogadores de participarem nesta nova competição é «ilegal».

De resto, esta é uma decisão que não é passível de recurso e deve ser aplicada pelo tribunal espanhol que está a analisar o caso.

O projeto da Superliga Europeia, uma competição fechada e concorrente da Liga dos Campeões, foi anunciada em abril de 2021, com 12 clubes participantes, entre ingleses, espanhóis e italianos: desse grupo só restam o Real Madrid, o Barcelona e a Juventus.

