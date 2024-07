O México empatou a zero com o Equador na última jornada do Grupo B e está fora da Copa América.

Com o ex-FC Porto Jorge Sánchez no onze inicial, a formação mexicana não conseguiu superiorizar-se à seleção orientada pelo espanhol Félix Sánchez. Este empate deixou México e Equador com os mesmo quatro pontos e o critério de desempate foi a diferença de golos, favorável aos equatorianos.

Suspense até o final 🤯 pic.twitter.com/PG1jmNzcEl — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 1, 2024

No outro jogo do grupo, a Venezuela fechou com chave de ouro uma fase de grupos cem por cento vitoriosa, depois do triunfo por 3-0 sobre a Jamaica.

Jhonder Cádiz (Famalicão) não saiu do banco de suplentes e de lá viu Eduard Bello (49 minutos), Salomón Rondón (56 minutos) e Eric Ramírez (85 minutos) resolverem o jogo a favor da equipa orientada pelo argentino Fernando Batista.

Assim sendo as contas deste Grupo B são as seguintes:

1.º lugar: Venezuela - 9 pontos

2.º lugar: Equador - 4 pontos (segue em frente pela diferença de golos)

3.º lugar: México - 4 pontos

4.º lugar: Jamaica - 0 pontos