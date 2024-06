Não é o «The Shop», LeBron James não está, muito menos há alguém famoso na barbearia.

Por estes dias, perto de Marienfeld, é mais fácil encontrar uma barbearia do que um bom restaurante. Não dá para adiar mais: temos mesmo de cortar o cabelo.



Entramos no «Happy Hair», sentamo-nos e aguardamos pela nossa vez. «Dez minutos», avisam-nos.

Não contamos o tempo, mas somos atendidos rapidamente. O barbeiro, cujo nome não conseguimos perceber, aponta para a credencial que temos ao peito e pergunta se somos portugueses.

Assim que respondemos afirmativamente, os olhos brilham. Vê uma oportunidade, parece-nos. E questiona-nos se os jogadores da seleção nacional não precisam de alguém que lhes trate do cabelo.

«Cortava o cabelo de todos os jogadores de borla. Juro!», exclama.

Sorrimos e encolhemos os ombros. Enquanto executa o trabalho freneticamente, este jovem alemão começa a falar de Cristiano Ronaldo (quem mais?).

«Sou fã do Ronaldo. Lembro-me quando Portugal esteve aqui em 2006, mas ainda não era a estrela que é hoje. Ele até chegou a passear por aqui porque não havia tanta loucura pela presença dele cá. Hoje é impossível», reflete.

Recordamos o mais recente vídeo em que um adepto saltou da bancada para tentar chegar ao capitão da seleção. O barbeiro interrompe o que está a fazer, abre os braços e mostra indignação: «Inacreditável.»

«Não é assim que as pessoas se vão aproximar dele. Aliás, acho que tem precisamente o efeito contrário. Para mim ele é uma pessoa normal. Se entrasse aqui, trataria-o como um cliente normal porque acredito que é assim que uma pessoa como ele quer ser tratada», acrescenta.

Acenamos com a cabeça, mas não conseguimos responder. Estamos quase despachados embora ainda haja tempo para mais uma pergunta.

«Se Portugal ganha o Euro? Não acredito», responde, com um sorriso.



Ah! O corte de cabelo? Se Portugal tiver prestações ligeiramente melhores que o barbeiro pode sonhar em repetir o feito de 2016.

«Bilhetes do Euro» é um espaço de crónica do jornalista Vítor Maia, enviado especial do Maisfutebol ao Euro 2024.