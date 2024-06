O Gil Vicente anunciou esta quarta-feira que o Estádio Cidade de Barcelos está a receber um novo relvado e a sofrer intervenções no sistema de iluminação.

«Aproveitando a paragem competitiva, e no sentido de melhorar as condições de trabalho da equipa de futebol, a direção do Gil Vicente avançou com algumas obras no Estádio Cidade de Barcelos. Deste modo, o relvado foi todo levantado e nos próximos dias será colocado um novo tapete verde», lê-se, no comunicado do clube.

«A iluminação [do estádio] está também a sofrer mudanças com a substituição das lâmpadas, com a colocação de lâmpadas LED, o que, além de uma melhor a luminosidade, também manifesta preocupações ambientais», acrescentaram os gilistas.

Além disso, o Gil informou ainda que o novo complexo desportivo, que está a ser construído junto ao estádio, entrou na fase final das obras e por isso estará pronto dentro de alguns meses.