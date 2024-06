O Gil Vicente anunciou, este sábado, quais os jogos que vão realizar na pré-época de 2024/25.

A equipa de Tozé Marreco vai começar por enfrentar a equipa sub23 do Gil Vicente, a 13 de julho, e termina a preparação da temporada com o Deportivo de La Coruña, no dia 31 do mesmo mês. No total, os gilistas jogam seis partidas, divididas entre Portugal e Espanha.

Confira o calendário do Gil Vicente: