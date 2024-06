30 de junho não é um dia qualquer. Este domingo, vários jogadores terminam contrato com os respetivos clubes e ficam livres no mercado. Em Portugal, há vários exemplos, como Pepe no FC Porto ou Ángel Di María no Benfica.

Lá por fora, os clubes também começam a arrumar a casa: o Atlético de Madrid anunciou três saídas, enquanto o Nápoles despediu-se de seis jogadores.

Quanto a possíveis transferências, o ex-Benfica Odysseas Vlachodimos é esperado este domingo para realizar exames médicos no Newcastle. Em Itália, Gonçalo Guedes é desejado pelo Génova, mas a Arábia Saudita é quem continua a agitar o mercado.

No que toca a negócios oficiais, o destaque vai para o português Paulo Sousa, que foi apresentado como novo treinador do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

