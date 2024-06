Depois de ter terminado o grupo F no primeiro lugar, Portugal vai defrontar a Eslovénia, em Frankfurt, nos oitavos de final do Euro 2024. Roberto Martínez antecipou o duelo contra os eslovenos e desvalorizou a derrota que a seleção nacional sofreu diante do mesmo adversário em março.



«É importante relembrar que não há jogos fáceis. Fizemos um amigável com a Eslovénia, este jogo será diferente. Mas vimos que é uma seleção que joga como um clube. Tem uma sincronização defensiva espetacular, dois avançados que têm sido influentes neste Europeu. Temos de preparar bem o jogo. Perder hoje pode ter preparado melhor a equipa do ponto de vista psicológico», defendeu, na sala de imprensa da Arena Auf Schalke.



O selecionador nacional admitiu ainda que nunca pensou em utilizar jogadores como Bernardo, Bruno Fernandes ou Rúben Dias.



«Este jogo não era uma preparação para o jogo dos oitavos de final. Era um dia para dar oportunidades a outros jogadores que estão a treinar muito bem e que tem qualidades que precisávamos de ver. A preparação para os oitavos de final era individual. Tinha a ideia de não usar o Bernardo, o Bruno Fernandes ou o Rúben Dias, jogadores importantes para nós. O objetivo era ver todos os jogadores e ter a equipa ainda mais preparada para os oitavos de final», referiu.