Rafael Rodrigues vai jogar esta época no AVS por empréstimo do Benfica, avançou O Jogo e confirmou também o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo, internacional jovem por Portugal, terá assim a possibilidade de se estrear no principal escalão do futebol português depois de quase 80 jogos ao serviço da equipa B dos encarnados nos últimos três anos.

Rafael Rodrigues está ligado ao Benfica desde 2010 e no Seixal desde 2014/15. Fez parte da equipa das águias que conquistou a UEFA Youth League e a Intercontinental sub-20 em 2022.

Agora, o lateral de 22 anos - habitual primeira escolha nos sub-21 de Portugal - poderá evoluir, pela porta do recém-promovido AVS, num patamar competitivo superior.

Rafael Rodrigues, recorde-se, chegou a sentar-se várias vezes no banco de suplentes da equipa principal do Benfica na época do título em 2022/23 (em jogos da Liga e da Champions), mas nunca foi lançado por Roger Schmidt.

O jovem futebolista renovou em fevereiro passado contrato com o Benfica, estando ligado às águias até 2027.