Foi nesta terça-feira que chegou a confirmação - Nico Otamendi, do Benfica, vai representar a seleção olímpica da Argentina em Paris, nos Jogos de Verão. Está entre os convocados do selecionador Javier Mascherano, antigo futebolista. E terá sido Otamendi a procurar a convocatória:

«Desde o momento em que nos qualificámos, Nico (Otamendi) foi um dos que nos contactou para nos dizer que estava totalmente preparado para vir. Se precisássemos dele, ele estava à vontade. A sua experiência, a sua voz de comando, tudo o que ele pode oferecer-nos. Estamos a tentar ter um jogador experiente por linha», revelou Mascherano, em declarações ao jornal Tyc Sports.

Por outro lado, Mascherano lamentou a ausência de Ángel Di María, jogador que terminou contrato com o Benfica a 30 de junho.

«Tanto o Leo [Messi] como o Angel [Di Maria], assim que nos qualificámos, tentámos fazer-lhes o convite. Tenho uma grande amizade com eles. Tudo foi muito claro: o convite existiu desde o primeiro momento, eles tentaram avaliar e ter tempo para ver o que realmente precisavam e se havia uma hipótese. Com o passar do tempo, tornou-se muito mais difícil», começou por admitir o ex-Barcelona.

«Ángel disse-me que não no início porque já tinha tomado a decisão de que a Copa América seria seu último torneio. Vamos torcer para que ele volte atrás nessa decisão, espero. No caso de Leo, a realidade é que também entendemos que ele tem muito trabalho a fazer. Que estar demasiado tempo longe do clube para duas competições ia acabar por ser um problema para ele», explicou Javier Mascherano.

Nico Otamendi, Ángel Di María e Lionel Messi representam atualmente a seleção argentina na Copa América, disputada nos Estados Unidos da América.