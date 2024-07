O Farense anunciou esta terça-feira que vai disputar sete encontros de preparação na pré-época 2024/25, incluindo na sua lista o campeão Sporting e o Benfica entre os adversários.

No próximo sábado, os algarvios realizam já o primeiro jogo da pré-temporada, frente à equipa de sub-23 dos algarvios, no Estádio de São Luís e aberto aos adeptos.

O clube de Faro, que, sob o comando do técnico José Mota, prepara-se para a segunda época consecutiva na I Liga, defronta, depois, no dia 12 de julho, o Benfica, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Águeda.

Seguem-se embates com o Marítimo, da II Liga, no dia 17 de julho, e com os sauditas do Al Nassr, orientados pelo português Luís Castro, que conta com Cristiano Ronaldo e Otávio, no dia 20, ambos em local a confirmar.

A formação orientada por José Mota tem depois encontro marcado com o campeão português Sporting, no dia 23, durante o estágio dos leões no Algarve, em Lagos.

A pré-época do Farense fica depois concluída com as partidas frente ao também primodivisionário Estrela da Amadora, a 27 de julho, e aos sauditas do Al Ittihad, no dia 31, ambas sem local anunciado.

Para a nova época, o clube algarvio já garantiu seis reforços: o guarda-redes Kaique Pereira, os defesas Raúl Silva, Marco Moreno e Lucas Áfrico, o médio Ângelo Neto e o extremo Álex Bermejo.

O Farense terminou a temporada 2023/24 no 10.º lugar da Liga, o seu melhor registo desde 1995/96.