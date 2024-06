Lucas Áfrico é o mais recente reforço do Farense, que vai competir na I Liga na próxima época, após atingir o décimo lugar na competição em 2023/24. Assina por dois anos com o clube algarvio, segundo apurou o Maisfutebol.

O brasileiro, que atua como defesa-central, vem do Qabala, do Azerbaijão, depois de uma época no país. Fez 31 jogos pelo clube.

Áfrico, de 29 anos, conta com passagens pelo Marítimo e Estoril em Portugal, onde chegou em 2018 e de onde saiu em 2023.

No Brasil, jogou em clubes como Santos, Corinthians, São Bernardo e Londrina.