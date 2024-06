Mattheus Oliveira está de malas aviadas para deixar o futebol português. Aos 29 anos, o médio brasileiro, conta com convites para jogar no Emirados Árabes Unidos. Ao que o Maisfutebol apurou, Khorfakkan e Al Bataeh estão no encalce do filho de Bebeto para 2024/25.

Apesar de sondagens de emblemas europeus, Mattheus Oliveira encara estas oportunidades, entre outros motivos, pela vertente financeira.

Ao fim de duas épocas no Farense – depois de passagens por Mafra, Vitória de Guimarães, Sporting e Estoril – Mattheus Oliveira prepara a primeira experiência no Médio Oriente. O brasileiro terminou contrato com o clube de Faro.

Chegado ao Estoril em 2014/15, emprestado pelo Flamengo, o médio assinou pelo Sporting em 2016, ainda que apenas tenha somado quatro jogos.

No currículo leva uma Taça da Liga, conquistada em 2017/18.