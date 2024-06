O Vizela anunciou esta sexta-feira a contratação de Damien Loppy, um avançado francês, de 26 anos, que assinou contrato válido para as próximas três temporadas, até 2027.

Loppy chega do FC Rouen, do terceiro escalão do futebol francês, e, apesar da elevada estatura (1,91 metros), destaca-se pela velocidade que consegue colocar em campo. Na temporada passada, em que o Rouen lutou pela subida ao segundo escalão, Loppy acumulou 40 jogos, marcou cinco golos e fez quatro assistências.