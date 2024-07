Confirmada a saída do Casa Pia, Ângelo Neto vai continuar na Liga, mas ao serviço do Farense.

Os algarvios anunciaram a contratação do médio brasileiro de 32 anos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Neto passou as últimas três temporadas no Casa Pia, mas antes disso, entre 2019 e 2016, já tinha alinhado no futebol português, ao serviço do Moreirense. Além de vários clubes no Brasil, o centrocampista também já alinhou na Arábia Saudita, no Al Fayha.