O Farense anunciou esta quarta-feira a contratação de Álex Bermejo.

O avançado de 25 chega à equipa algarvia proveniente do Burgos, da segunda divisão de Espanha. Antes, também no mesmo escalão, esteve três anos no Tenerife.

Na temporada passada, Bermejo fez sete golos e duas assistências em 40 jogos.