O Arouca oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Nico Mantl.

Através das redes sociais, o clube anunciou a chegada do guarda-redes germânico, que representava o Salzburgo desde 2020. Com um contrato válido para as próximas quatro temporadas, este é o segundo reforço do Arouca para 2024/25, depois de Chico Lamba.

Aos 24 anos, Nico Mantl muda-se para o futebol português, sendo que na última época esteve cedido por empréstimo ao Viborg, da Dinamarca. Além disso, é internacional sub-20 e sub-21 pela Alemanha e marcou presença no Campeonato da Europa de 2023 (sub-21).