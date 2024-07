Terrell Carter, MVP da final do campeonato de basquetebol, deixou o Benfica para rumar ao KK Igokea, equipa bósnia que acionou uma cláusula existente no contrato do poste norte-americano com as águias.

Em comunicado, os encarnados informam que essa cláusula, exigida pelo jogador aquando da renovação de contrato em 2023, permitiu a desvinculação de uma das figuras da equipa de Norberto Alves.

Terrell Carter cumpriu duas temporadas no Benfica, tendo conquistado dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça Hugo dos Santos e uma Supertaça.