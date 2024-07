Gil Dias está de regresso a Portugal e ao Famalicão. O extremo de 27 anos foi oficializado, esta terça-feira, como reforço da equipa minhota para as próximas três temporadas.

«Estou muito feliz por estar de volta a um clube que me acolheu da melhor forma e em que me fizeram sentir em casa e no qual tive a oportunidade de recuperar a alegria de jogar. Assim que defini como meta regressar a Portugal, voltar ao clube tornou-se uma forte possibilidade», disse o jogador aos meios de comunicação dos famalicenses.

Gil Dias alinhou no Légia de Varsóvia na última temporada, por empréstimo do Estugarda, tendo somado uma assistência em 24 partidas. O atacante deixou a Liga no mercado de inverno de 2023, quando saiu do Benfica para rumar à Alemanha.

Formado no Gafanha, Sporting, Sanjoanense e Sp. Braga, soma uma vasta experiência a nível sénior: já passou por Mónaco, Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos e Granada.