Rodrigo Pinheiro é reforço do Famalicão. O lateral-direito, de 21 anos, chega do FC Porto, onde estava desde 2017.

Assina por quatro temporadas, segundo anunciou o clube de Vila Nova de Famalicão. Chega a custo zero, pois estava em final de contrato.

Pinheiro disputava a II Liga, pela equipa B do FC Porto. Jogou também na Youth League. É ainda internacional português, até ao patamar dos sub-20.

O jogador representou o Vitória SC antes de jogar no FC Porto e continua, assim, a sua carreira no Norte do país.

«A capacidade que o clube tem revelado para deixar uma marca de qualidade no futebol português nas últimas temporadas foi determinante para aceitar o convite. Jogar na I Liga e numa equipa que pretende lutar pelos lugares cimeiros são fatores que me deixam muito motivado», disse o atleta, em declarações aos meios do Famalicão.