Robinho anunciou a saída do Sporting de Braga. O jogador deu uma entrevista aos meios do clube, emitida no canal Next nesta quinta-feira, em que confirma o fim da aventura.

«Cheguei em 2022, com quase 40 anos, para muitos uma idade já avançada, onde o jogador praticamente começa a diminuir o ritmo e a sentir mais o peso da idade. Graças a Deus, sempre me desafiei e nunca aceitei a minha idade. Enquanto tiver saúde, energia e a disposição que tenho para treinar e vencer, essa é a minha maior motivação», garantiu o futsalista.

Aos 41 anos, deixa para trás 62 jogos oficiais e 42 golos com o Braga, depois de cinco temporadas ao serviço do Benfica. O ala recordou as críticas de que foi alvo quando saiu para o Minho.

«Quando vim do Benfica, muitas pessoas diziam que era a decadência, era sair dali para encerrar a carreira. Pelo contrário, dos lugares onde a minha carreira foi mais valorizada foi aqui no Sp. Braga. Precisava de provar para mim mesmo que sou um vencedor, conquistámos uma Taça e conseguimos tanto a Champions League, como a Supertaça para a próxima época», garantiu o atleta que tem dupla nacionalidade brasileira e russa.

Com um currículo invejável, onde figura uma Liga dos Campeões, o futuro de Robinho é incerto.