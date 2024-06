Joel Rocha, treinador da equipa de futsal do Sp. Braga, depois da derrota diante do Sporting (3-6), no jogo que permitiu aos leões festejar um inédito tetracampeonato:

- No último dia da época temos uma medalha de prata ao peito. O que me vai no orgulho e no coração é de ouro. Desde superarmo-nos, fomos uma equipa, crescemos e acabámos a época em três competições. Fomos a finais e ganhámos um troféu.

- Quase sempre são criticados, hoje tenho de fazer uma vénia. Esta foi a melhor época das equipas de arbitragem, que, em contextos difíceis e exigentes, demonstraram capacidade para as decisões, nas relações e ligações com todos os intervenientes do jogo.

- O Sporting é um justo campeão. Se é verdade que o Braga foi a equipa que mais tempo esteve na liderança da I Liga, o Sporting foi melhor na final.

- Temos de olhar para dentro para vermos quem somos e o que queremos. Temos cada vez mais condições para otimizar o nosso trabalho. Nas últimas duas temporadas o Braga esteve 44 jornadas no top 2. Temos esse propósito. Queremos ter a consciência e olhar para os desafios que aí vêm. Para ano, o Sporting de Braga vai disputar cinco competições, uma delas a Liga dos Campeões.

- Olhando para as nossas valências é que nos vai tornar mais fortes. Temos de nos superarmos. E isso é que vai ser o desafio da próxima época. Não sei quando, mas o Sporting de Braga vai ser campeão de futsal. A equipa vai crescer e ficar mais e melhor preparada para o que virá na próxima época.