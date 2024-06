O Famalicão anunciou, este sábado, a renovação de contrato com Gustavo Sá, uma das principais promessas do conjunto minhoto.

O médio de 19 anos estendeu a ligação aos famalicenses até 2029 - o anterior vínculo terminava em 2027.

Internacional português sub-21, Gustavo Sá estreou-se pela equipa principal do Famalicão com apenas 17 anos e soma mais de meia centena de jogos, alguns dos quais com a braçadeira de capitão. Na última época, anotou quatro golos e cinco assistências em 31 partidas.

«Agradeço ao clube por me estar a conceder a oportunidade de estar a vivenciar a experiência de jogar ao mais alto nível em tão tenra idade. As renovações que temos firmado nas últimas épocas acabam por ser o reflexo do meu crescimento e só me deixam ainda mais galvanizado para continuar a consolidar o clube no patamar que já todos lhe reconhecem», disse o jovem futebolista, que manifestou o desejo de se afirmar «como uma figura do clube e da Liga», aos canais de comunicação dos famalicenses.