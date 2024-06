O Famalicão anunciou esta sexta-feira a contratação de Rochinha que, depois de sair do Sporting, está de regresso à Liga Portugal, com um contrato válido por três temporadas, até 2027.

O extremo de 29 anos rescindiu com o Sporting na janela de mercado de inverno passado, acabando por assinar pelos turcos do Kasimapsa, já depois de ter jogado no Al-Markhiya, do Qatar.

Agora, Rochinha está de volta a Portugal onde, nos últimos anos, representou sucessivamente o Boavista (2016 a 2018), Vitória (2018 a 2022) e Sporting (2022/23).

O Famalicão apresentou o novo reforço ao piano, sob o lema «é música para os nossos ouvidos».

«Sinto-me muito contente e ansioso para iniciar este novo desafio. Tinha o desejo de regressar a Portugal e poder fazê-lo num clube que está a crescer a cada ano que passa deixa-me muito entusiasmado», destacou o jogador em declarações às plataformas do novo clube.

«Foi muito fácil aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão. Vim para um clube que me quis muito e que demonstrou muita vontade em trabalhar comigo», acrescentou ainda o extremo que se manifestou «impressionado com as condições de que o clube dispõe».

Antes de assinar, Rochinha consultou Pedro Gonçalves e também Manuel Ugarte, jogadores que também representaram o Famalicão e que se cruzaram com Rochinha no Sporting e que deixaram conselhos «importantes no momento de decidir».