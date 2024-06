A Atalanta anunciou esta sexta-feira a segunda contratação para a próxima temporada: Benjamin Godfrey.

Em comunicado, o clube de Bérgamo deu conta da contratação do lateral-direito ao Everton, mas não revelou os detalhes do contrato assinado entre as partes.

Internacional inglês, Godfrey jogou toda a vida em Inglaterra, em clubes como o York City, o Norwich e o Shrwesbury Town. Aos 26 anos, muda-se para o futebol italiano.