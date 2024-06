Ian Maatsen foi anunciado pelo Aston Villa, da Premier League, nesta sexta-feira. O lateral neerlandês chega ao clube londrino vindo do vizinho Chelsea.

Não foi revelada a duração do contrato. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o negócio custou 20 milhões de euros aos villains.

Na época passada, esteve emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, onde foi um dos destaques da caminhada do clube na Liga dos Campeões.

O jogador, de 22 anos, foi nomeado para a equipa da época da Liga dos Campeões da UEFA depois de ter ajudado o Borussia Dortmund a chegar à final da competição em 2023/24.

Maatsen, que está atualmente com os Países Baixos no Campeonato da Europa deste verão na Alemanha, torna-se a segunda contratação de verão de Unai Emery. O jogador esteve seis anos no Chelsea.