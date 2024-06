O Estrela da Amadora oficializou, esta sexta-feira, a saída de Dida.

Em final de contrato, o guardião brasileiro de 26 anos passou duas temporadas no emblema tricolor e nunca conseguiu ganhar a titularidade a Bruno Brígido. Com apenas sete jogos pela equipa principal do Estrela da Amadora, Dida aumenta para oito o número de saídas no plantel.

Recordar que além do guarda-redes, também António Filipe, Hevertton Santos, Pedro Mendes, João Reis, Kialonda Gaspar, Luan Farias e Ronaldo Tavares deixaram o clube durante este defeso.

Em contrapartida, Marko Gudzulic (guarda-redes), Paulo Moreira (médio), Tiago Ferreira (avançado) e André Luiz (avançado) reforçaram o plantel às ordens de Filipe Martins.