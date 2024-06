Bernardo Silva, internacional português, foi eleito o «homem do jogo» no Turquia-Portugal, este sábado, na segunda jornada do Grupo F do Euro 2024.

O extremo português foi autor do primeiro golo, imperial no corredor direito, sem falhar passes e a fazê-lo de maneira crucial, procurando sempre encontrar colegas soltos. Ao longo do jogo, Bernardo poderia ter aumentado a conta de golos, mas a bola acabou por não entrar.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)

Escócia-Suíça: Manuel Akanji (Suíça)

Eslovénia-Sérvia: Zan Karnicnik (Eslovénia)

Dinamarca-Inglaterra: Hojbjerg (Dinamarca)

Espanha-Itália: Nico Williams (Espanha)

Eslováquia-Ucrânia: Mykola Shaparenko (Ucrânia)

Polónia-Áustria: Christoph Baumgartner (Áustria)

Países Baixos-França: Kanté (França)

Geórgia-Chéquia: Giorgi Mamardashvili (Geórgia)

Turquia-Portugal: Bernardo Silva (Portugal)