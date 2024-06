Orkun Kökcü, em declarações à flash interview da RTP, após a derrota frente a Portugal, por 3-0, no segundo jogo do Grupo F:

«Sabíamos que Portugal tinha uma equipa muito forte, sei disso porque jogo no Benfica e há muitos jogadores com qualidade, sabíamos que ia ser um jogo difícil, foram melhores e temos de dar tudo no último jogo. Tínhamos um plano e acho que não fomos fiéis a esse plano a cem por cento, Portugal dominou o jogo na maioria. António Silva e João Neves? Tivemos uma pequena conversa, troquei a minha camisola com o João Neves, são dois grandes jogadores e têm uma grande carreira pela frente. Há outras seleções muito fortes para ganhar o título, mas Portugal está na luta pela conquista do Euro 2024.