Durante o Turquia-Portugal, cinco adeptos invadiram o relvado para chegarem junto de Cristiano Ronaldo. Questionado sobre esses episódios, Bernardo Silva disse que era o «preço a pagar» por ter alguém como o jogador do Al Nassr na equipa.



«Não me preocupa, mas o jogo acaba sempre por parar quando um adepto entra em campo e é irritante. É o preço a pagar por ser tão reconhecido no futebol e por ter alguém como ele connosco. Se Ronaldo se sente em perigo? Eu não me sinto», assegurou.



Recorde-se que a Seleção bateu a Turquia por 3-0 e garantiu a presença nos oitavos de final do Euro 2024 e o primeiro lugar do grupo F.