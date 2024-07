Contratado a troco de 121 milhões de euros um mês após ter ajudado a Argentina a sagrar-se campeã do e com o estatuto de melhor jogador jovem no Mundial 2022, Enzo Fernández não teve uma adaptação propriamente fácil ao Chelsea, que tem estado arredado da luta por títulos em Inglaterra.

Ainda assim, o ex-jogador do Benfica é um dos favoritos dos adeptos dos Blues, que revelaram que foi ele quem encabeçou a venda de camisolas do clube londrino em 2023/24.

Reece James surgiu no segundo lugar, Thiago Silva (que saiu para o Fluminense) fechou o pódio, Cole Palmer, eleito o melhor jogador jovem da Premier League, foi quarto e Mudrik quinto.