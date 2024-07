O Estrela da Amadora começou a preparar a temporada no passado dia 1 de julho, mas, esta quinta-feira, abriu as portas aos adeptos para assistirem ao primeiro treino da época.

No Estádio José Gomes, esta quinta-feira, centenas de apoiantes juntaram-se para ver a estreia de Filipe Martins nos treinos dos tricolores.

Depois de terem terminado a temporada passada em 14.º lugar, apenas um ponto acima da linha de água, a equipa da Amadora prepara a época 2024/25 com toda a força.

Às ordens de Filipe Martins, nesta manhã de quinta-feira, a partir das 10h, estiveram 27 jogadores: Bruno Brígido, Miguel Lopes, Rúben Lima, Nilton, Paulo Moreira, Tiago Mamede, Bucca, Rodrigo Pinho, Kikas, Tashan, André Luiz, Léo Cordeiro, Danilo, Dani, Gustavo Henrique e Cande. Os restantes 11 jogadores pertencem aos sub-23.

Destaque para a presença no treino de Tiago Mamede (ex-Sporting B), Paulo Moreira (ex-Varzim), Danilo Veiga (ex-HNK Rijeka) e Daniel Carvalho (ex-V. Setúbal), que são os reforços já apresentados. Marko Gudzulic também foi contratado, proveniente do Vozdovac (Sérvia), mas ainda não está disponível devido a questões burocráticas, relacionadas com os vistos.

De registar as saídas de António Filipe, Dida, Nanu (Samsunspor, Turquia), Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Diogo Fonseca (Sp. Braga), Kialonda Gaspar (Lecce), Pedro Mendes, Lucas Rafael, Jean Felipe, João Reis, Léo Jabá (São Bernardo, Brasil), Ronaldo Tavares (Seoul) e Luan Farias (Benfica B).

Depois de uma palestra com o treinador, o plantel seguiu para o relvado do Estádio José Gomes, onde foi aplaudido pelos adeptos, tendo retribuído o gesto. Corrida, jogo do "meiinho", jogos reduzidos e jogadas padronizadas marcaram esta hora e meia de treino.

Na pré-época, o Estrela defronta o Brentford no dia 31 de julho, no Algarve, num jogo particular. Antes encontram o Paços de Ferreira (20 de julho) e o Farense, no dia 27.