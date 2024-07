O Estrela da Amadora apresentou dois reforços na tarde desta quarta-feira.

O primeiro a ser oficializado foi Daniel Carvalho, jovem médio que chega após quatro épocas na equipa principal do Vitória de Setúbal e assina contrato até 2027.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Com formação dividida entre Playhouse, Almada AC, Barreirense e V. Setúbal, o jogador de 20 anos estreou-se como sénior nos sadinos e, na última época, fez 36 jogos e marcou sete golos.

O lateral-direito Danilo Veiga, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, também é reforço dos tricolores e assinou um vínculo de três temporadas.

O jogador luso-brasileiro, de 21 anos, passou a última temporada e meia nos croatas do Rijeka.

Com passagem na formação pelo FC Porto e Paços de Ferreira, Danilo Veiga estreou-se como sénior no Felgueiras e, no verão de 2022, rumou ao Gil Vicente.