A pré-época do Estrela da Amadora principiou com 14 jogadores submetidos a exames médicos. Foi a última etapa do primeiro dia de Filipe Martins como timoneiro do «Tricolor».

O guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes, Rúben Lima e Nilton Varela, os médios Botché Candé, Bucca, Paulo Moreira, Tashan Oakley-Boothe e Léo Cordeiro, e os avançados Tiago Mamede, Gustavo Henrique, André Luiz, Rodrigo Pinho e Kikas são os jogadores que compuseram o grupo.

Nota para a presença do reforço Botché Candé, contratado para os sub-23, além de Paulo Moreira (ex-Varzim) e Tiago Mamede (ex-Sporting).

Alguns jogadores integrarão os trabalhos no decorrer da semana, uma vez que têm questões burocráticas – relacionadas com os vistos – por resolver. É o caso, por exemplo, do guarda-redes sérvio Marko Gudzulic, contratado ao Vozdovac (Sérvia).

Em sentido idêntico, Manuel Keliano – ao serviço de Angola – e o burquinês Regis Ndo chegarão mais tarde à Reboleira.

Os exames médicos prosseguirão esta terça-feira. O primeiro treino está agendado para quinta-feira e será aberto ao público, no estádio do Estrela (10h). Duas horas mais tarde, Filipe Martins fará a primeira conferência de imprensa como treinador dos «Tricolores».

Quanto a saídas, importa recordar que os guarda-redes António Filipe e Dida, e os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes e João Reis terminaram os respetivos contratos.

Em simultâneo, o central Kialonda Gaspar seguiu para o Lecce, o extremo Luan Farias reforçou a equipa B do Benfica, e o ponta de lança Ronaldo Tavares foi cedido aos sul-coreanos do Seoul.

Na última época, no regresso à Liga, o Estrela da Amadora foi 14.º, com 33 pontos, somente um posto acima do play-off de manutenção.

Recorde, ao detalhe, o plantel provisório do Estrela da Amadora, versão 2024/25.

Guarda-redes: Bruno Brígido e Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac).

Defesas: Miguel Lopes, Mansur, Rúben Lima, Nkanyiso Shinga e Nilton Varela.

Médios: Aloísio Souza, Pedro Sá, Manuel Keliano, Botché Candé (ex-Serpa), Léo Cordeiro, Leonel Bucca, Tashan Oakley-Boothe e Paulo Moreira (ex-Varzim).

Avançados: Gustavo Henrique, Capita, Regis Ndo, Tiago Mamede (ex-Sporting), André Luiz (ex-Flamengo), Alioune Ndour, Rodrigo Pinho e Kikas.

Saídas: António Filipe, Dida, Nanu (Samsunspor, Turquia), Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Diogo Fonseca (Sp. Braga), Kialonda Gaspar (Lecce), Pedro Mendes, Lucas Rafael, Jean Felipe, João Reis, Léo Jabá (São Bernardo, Brasil), Ronaldo Tavares (Seoul) e Luan Farias (Benfica B).