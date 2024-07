Ivan Cavaleiro terminou contrato e deixou o Lille, confirmou o clube francês esta segunda-feira.

O internacional português passou apenas uma temporada no Lille, tendo marcado um golo e anotado duas assistências nos 23 jogos que disputou.

O avançado de 30 anos, formado no Benfica, também já passou por Deportivo, Mónaco, Wolverhampton, Fulham e Alanyaspor.

Além de Ivan Cavaleiro, Adam Ounas e Adam Jakubech terminaram a ligação aos «Les Dogues».

