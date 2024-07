Depois de terminar contrato com o Moreirense, Pedro Amador foi anunciado, esta segunda-feira, como jogador do Atlanta United, clube dos Estados Unidos da América.

O lateral português assinou um contrato válido até 2026, com opção de estender mais um ano.

«O Atlanta United anunciou hoje que contratou o defesa português Pedro Amador numa transferência a custo zero até a temporada de 2026 da MLS, com uma opção para 2027», pode ler-se no comunicado oficial do clube da MLS.

Com o Moreirense, clube que representou durante quatro temporadas, o português de 25 anos estava em final de contrato e não renovou.

Formado no Sporting, Sacavenense e Belenenses, Pedro Amador estreou-se como profissional no 1º Dezembro, seguindo depois para o Sp. Braga e em 2020/21 foi para Moreira de Cónegos.