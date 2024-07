O V. Guimarães, anunciou, esta segunda-feira, o término do contrato de André André, antigo capitão dos Conquistadores.

«André André encerrou a sua ligação com o V. Guimarães no passado dia 30 de junho. Grato pelo profissionalismo desde sempre demonstrado, o V. Guimarães deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro em termos profissionais e pessoais», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Varzim, o internacional português jogou também no FC Porto, Deportivo de La Coruña e Al-Ittihad Jeddah.

No V. Guimarães desde 2012, intervalado com três épocas no FC Porto ( de 2015 a 2018) e uma interrupção na segunda metade da época de 2021/22, André André fez um total de 232 jogos, tendo marcado 39 golos. Ao palmarés juntou uma Taça de Portugal.