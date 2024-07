O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, a contratação de dois jogadores e a saída de outro.

A juntar-se aos vilacondenses está Karem Zoabi, proveniente do Hapoel Katamon Jerusalem FC, que assinou um contrato até 2028.

O jovem avançado de 18 anos fez um total de 22 jogos na primeira divisão israelita e prepara-se agora para estar às ordens de Luís Freire.

Por outro lado, Amine Rehmi jogou a temporada passada no Rio Ave e o clube acionou a opção de compra em definitivo ao TOP Oss, dos Países Baixos, tendo também assinado um contrato válido por quatro temporadas.

«Rehmi, com dupla nacionalidade neerlandesa e marroquina, esteve emprestado ao Rio Ave FC desde janeiro e cumpriu dois jogos pela equipa de sub-2323. Contudo, trabalhou sempre com o treinador Luís Freire, com quem se reencontra esta segunda-feira para o primeiro treino da época 2024/2025», pode ler-se no comunicado oficial relativo ao jovem de 21 anos.

De saída está Lucas Flores, guarda-redes brasileiro que vestia a camisola do Rio Ave há duas temporadas, mas jogou apenas pelos sub-23. O guardião vai jogar no Ethnikos Achnas, da 1ª Liga do Chipre.

«Ao atleta, a Rio Ave FC SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais, agradecendo-lhe o compromisso e postura profissional com que sempre representou o nosso Clube. Boa sorte, Lucas Flores».

