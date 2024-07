O Estrela da Amadora continua a compor o plantel e, face às saídas de Nanu e Hevertton Santos, já encaminhou a contratação de Danilo Veiga para ocupar a vaga de lateral-direito.

O luso-brasileiro, de 21 anos, pertencia aos quadros do Rijeka e deverá ser apresentado como reforço dos tricolores em breve, avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Com passagem na formação pelo FC Porto e Paços de Ferreira, Danilo Veiga teve a primeira experiência como sénior no Felgueiras e, no verão de 2022, rumou ao Gil Vicente. Após meia época em Barcelos, seguiu para a Croácia.

Na última temporada, apontou um golo nos 19 jogos que realizou.