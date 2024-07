Com a vitória ante a Eslovénia na noite de segunda-feira, nos oitavos de final do Euro 2024, Portugal conseguiu o quarto apuramento no desempate por penáltis em Europeus ou Mundiais, entre apenas uma eliminação.

Em Frankfurt, após 120 minutos sem golos, o guarda-redes Diogo Costa, jogador do FC Porto, parou os pontapés de Josip Ilicic, Jure Balkovec e Benjamin Verbic. Cristiano Ronaldo (que vira Jan Oblak defender-lhe um penálti no prolongamento), Bruno Fernandes e Bernardo Silva marcaram para Portugal e nem foram necessários os dois últimos penáltis de cada equipa.

Portugal juntou este êxito ante a Eslovénis nos penáltis aos conseguidos da mesma forma ante a Inglaterra nos quartos de final do Europeu de 2004 (6-5, após o empate 2-2) e do Mundial de 2006 (3-1, após o empate 0-0), e ante a Polónia, nos quartos de final do Europeu de 2016 (5-3, após o empate 1-1).

A única derrota lusa em penáltis em Europeus e Mundiais continua a ser a das meias-finais do Europeu de 2012, face à Espanha, que venceu por 4-2, depois de 120 minutos sem golos.

Portugal ainda perdeu outra vez numa fase final de uma competição internacional, no caso a Taça das Confederações de 2017, com o Chile, por 3-0.

Desta vez, em Frankfurt, na Alemanha, Diogo Costa foi o protagonista do apuramento de Portugal nos penáltis. Segue-se a França nos quartos de final, em Hamburgo, na sexta-feira, a partir das 21h locais (20h em Lisboa). O jogo tem transmissão na TVI e pode também ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.