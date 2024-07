Diogo Costa travou três penáltis dos jogadores da Eslovénia, fez história e foi a figura maior no apuramento de Portugal para os quartos de final. No final da partida, o guardião mereceu elogios de Roberto Martínez.



«O Diogo Costa está num momento incrível. A experiência no Arsenal-FC Porto [desempate por penáltis nos oitavos de final da Champions] foi importante. O Diogo cresceu muito e é um grande, grande guarda-redes. É o segredo mais oculto do futebol português. Trabalhei com muitos guarda-redes e o Diogo está ao máximo nível. O nível de maturidade e a experiência que acumulou no clube deram-lhe esta capacidade», realçou o selecionador, na sala de imprensa da Arena Frankfurt.



O guarda-redes português tornou-se no primeiro a defender três penáltis e a não conceder qualquer golo num desempate desta natureza em Europeus.