A saída do Real Bétis estava já anunciada oficialmente, pois o seu contrato acabava no final de junho. Restava apenas saber para Juan Miranda iria na próxima temporada. O Bolonha desfez as dúvidas com um comunicado oficial, nesta quarta-feira.

Miranda foi associado ao FC Porto - o Maisfutebol deu conta até, de uma sondagem por parte do clube da Invicta, a 11 de junho. No entanto, a escolha do espanhol recaiu na equipa sensação da Serie A 2023/24, que está apurada para a Liga dos Campeões.

O lateral, de 24 anos, chega a custo zero ao clube italiano. Representou a seleção espanhola em vários escalões, até à principal, onde fez um jogo.

Mirando cumpriu grande parte da formação no Barcelona e jogou também no Schalke 04, por empréstimo dos culés. Estava no Bétis em definitivo desde 2021.