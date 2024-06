O vice-presidente do Betis, José Miguel López Catalán, confirmou esta terça-feira que Juan Miranda (associado ao FC Porto) e Guido Rodríguez não vão continuar no clube para a próxima época.

Juan Miranda, lateral-esquerdo de 24 anos, já teve conhecimento do interesse do FC Porto neste mercado de verão e, como o Maisfutebol noticiou, via com bons olhos o desafio de jogar no futebol português.

López Catalán explicou que houve negociações para tentar renovar com Juan Miranda, mas a proposta não foi aceite.

«Em ambos os casos [ndr: Miranda e Guido], negociámo-los durante bastante tempo, dando-lhes propostas de renovação, mas não foram aceites. Chega o momento do final de contrato com o Betis, a 30 de junho, eles não assinaram com outro clube, mas não há negociações abertas e não me parece que vá acontecer que fiquem. Vamos agradecer-lhes o trabalho e desejar-lhes sorte, é a situação atual», referiu López Catalán, na conferência de imprensa de apresentação do lateral-esquerdo Romain Perraud como reforço do Betis.

